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The Eurasia Daily news agency

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Uzbek MP Kadyrov urges Uzbeks to leave Russia and forget about it forever

Uzbek MP Kadyrov urges Uzbeks to leave Russia and forget about it forever

Uzbek MP Alisher Kadyrov, leader of the parliamentary party "Milliy Tiklanish" (National Revival) — an ideologically fanatical person, which is inherent in any nationalist from From Ukraine to Uzbekistan.

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