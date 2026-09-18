Uzbek MP Alisher Kadyrov, leader of the parliamentary party "Milliy Tiklanish" (National Revival) — an ideologically fanatical person, which is inherent in any nationalist from From Ukraine to Uzbekistan.
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