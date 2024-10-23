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Пришедшую на урок с дуршлагом на голове учительницу из Подмосковья наказали

Пришедшую на урок с дуршлагом на голове учительницу из Подмосковья наказали

Shot: учительницу-пастафарианку из подмосковных Химок отстранили от уроков Учительницу русского языка из подмосковных Химок, которая объявила себя пастафарианкой и пришла на урок с дуршлагом на голове, наказали.

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Она просто показала наглядно, что происходит повсеместно. Можно быть идиотом и без друшлака на голове, а можно просто одев друшлак прослыть идиотом. Идиоты наверху идиоты и без друшлаков на голове. Креативный выпад. Но зря. Идиоты не оценили. На то и идиоты. Лучше бы идиотские законы не принимали, калечащие образование, а значит и детей. Кого готовят? Какое будущее? Не умеют думать, не хотят ничего узнавать. Запоминают материал как молитвы. Наверху не хотят умных и думающих подданных? Похоже на то. А подданные хотят быть подданными? Да ещё тупыми?
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