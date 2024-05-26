Рейтинг WTA. Коллинс вернулась в топ-10, Рахимова – в топ-100

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Анна Блинкова выпала из топ-50, Камилла Рахимова вернулась в топ-100. WTA Singles Rankings Положение на 27 мая 2024 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Ига Швентек (Польша) 11695 2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8138 3 (3) Коко Гауфф (США) 7638 4 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 5673 5 (5) Джессика Пегула (США) 4550 6 (6) Маркета Вондроушова (Чехия) 4143 7 (7) Мария Саккари (Греция) 3980 8 (8) Циньвэнь Чжэн (Китай) 3945 9 (9) Онс Жабер (Тунис) 3748 10 (12) Даниэль Коллинс (США) 3472 11 (10) Алена Остапенко (Латвия) 3318 12 (16) Мэдисон Киз (США) 3283 13 (11) Дарья Касаткина (Россия) 3258 17 (19) Людмила Самсонова (Россия) 2580 18 (18) Екатерина Александрова (Россия) 2480 19 (17) Элина Свитолина (Украина) 2290 22 (22) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2116 25 (25) Анна Калинская (Россия) 1916 31 (31) Вероника Кудерметова (Россия) 1623 38 (38) Мирра Андреева (Россия) 1407 41 (41) Анастасия Потапова (Россия) 1317 47 (47) Диана Шнайдер (Россия) 1236 48 (56) Ангелина Калинина (Украина) 1221 53 (66) Майар Шериф (Египет) 1113 55 (45) Анна Блинкова (Россия) 1096 62 (81) Пейтон Стернс (США) 1040 67 (48) Лючия Бронцетти (Италия) 983 70 (69) Элина Аванесян (Россия) 956 87 (105) Камилла Рахимова (Россия) 804 100 (101) Эрика Андреева (Россия) 749 105 (106) Мария Тимофеева (Россия) 722 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.