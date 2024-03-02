В ХАМАС настояли на главной роли России в урегулировании конфликта с Израилем

Заместитель главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что руководство группировки настаивает на том, чтобы Россия играла главную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта в противовес США и Израилю.
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