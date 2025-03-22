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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йохауг об участии в марафоне на этапе Кубка мира в Лахти: «Когда я увидела, что будет отличная погода, мне захотелось взять реванш»

Норвежская лыжница завоевала бронзу в масс-старте на 50 км на чемпионате мира в Тронхейме. Победила шведка Фрида Карлссон, серебряным призером стала еще одна норвежка Хайди Венг.

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