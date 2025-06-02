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Врач рассказала о неожиданной причине повышенной утомляемости

Врач рассказала о неожиданной причине повышенной утомляемости

Проблемы с щитовидной железой могут вызвать повышенную утомляемость. Об этом 2 июня «Газете.Ru» рассказала эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC) Камиля Табеева.

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