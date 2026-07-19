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Агуэро и Касильяс поставили по $20 тысяч на то, что в финале ЧМ между Аргентиной и Испанией будет забито минимум 3 гола

Серхио Агуэро и Икер Касильяс сделали крупные ставки на финал ЧМ-2026 Испания – Аргентина Экс-вратарь сборной Испании составил экспресс из двух событий: поставил на тотал больше 2,5 гола и на победу испанцев в основное время.

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