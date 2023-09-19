Фотовыставку "Человек труда" с ВЭФ привезли в Уссурийск

В Уссурийске на старом Арбате открылась фотовыставка "Человек труда" (6+). Медиа-проект стал настоящей изюминкой "Улицы Дальнего Востока", развернутой в рамках ВЭФ, а с сегодняшнего дня ее смогут увидеть и жители Уссурийска.
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