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Россияне рассказали о ремонте в новых квартирах

Россияне рассказали о ремонте в новых квартирах

Большинство (80 процентов) россиян приступают к ремонту квартиры сразу после получения ключей. Об этом свидетельствуют результаты опроса девелопера Forma, который оказался в распоряжении «Ленты.

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