Нужно установить, кто именно «провалился» в рамках договоренностей Анкориджа – Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что договоренности по украинскому урегулированию провалились, заявил, что следует определить, кто именно «провалился».
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