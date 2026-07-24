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Нужно установить, кто именно «провалился» в рамках договоренностей Анкориджа – Лавров

Нужно установить, кто именно «провалился» в рамках договоренностей Анкориджа – Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что договоренности по украинскому урегулированию провалились, заявил, что следует определить, кто именно «провалился».

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