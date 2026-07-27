Минэнерго США ввело режим ЧС в 17 штатах из-за аномальной жары

В большинстве штатов установилась аномально жаркая погода ВАШИНГТОН, 27 июля, ФедералПресс. Министерство энергетики США ввело режим экстренной стабилизации энергосистем в 17 штатах, чтобы предотвратить возможные веерные отключения электричества на фоне аномальной жары.
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