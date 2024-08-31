Голливудская звезда Николь Кидман рассказала, ради чего снимается в кино

Николь Кидман заявила, что соглашается на роли не ради денег В интервью fashion-журналу L’Officiel актриса призналась, что не величина суммы в чеке движет ею, когда она соглашается на ту или иную роль в кино.
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