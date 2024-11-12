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Парламент Абхазии рассмотрит законопроект об упразднении кабмина

Парламент Абхазии рассмотрит законопроект об упразднении кабмина

Депутаты парламента Абхазии на следующем заседании 15 ноября планируют рассмотреть в первом чтении законопроект о поправке к Конституции, направленный на перераспределение полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти, сообщается на сайте парламента.

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Очередной кавказский султанат.
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