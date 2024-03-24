Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 марта в комментарии сайту издания "Аргументы и факты" заявил, что Россия находится в состоянии войны.
Каждый должен понимать - это война: что имел в виду Песков
Комментарии
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Владимир Фердман
Россия постоянно дает западу время на обдумывание . принятие решений и реализацию их в действие
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16 час.
Лариса Кирюхина
Хитрющий Песков -это второй Чубайс. Пока они у власти .запад будет нас уничтожать.
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15 час.
NД
Nina Данилова
Пустобрех и не более.Защитите в первую очередь Россию
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15 час.
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