Mash: у иноагента Михаила Касьянова могут отобрать двухуровневую квартиру

Элитная недвижимость в центре Москвы, как выясняется, не его личная, а казенная. Экс-председателю правительства РФ Михаилу Касьянову, а ныне иноагенту, пятикомнатную квартиру на Рочдельской улице выдали в начале нулевых.
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