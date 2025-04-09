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«Опасная и разрушительная ситуация»: почему временное прекращение огня на Украине бессмысленно

«Опасная и разрушительная ситуация»: почему временное прекращение огня на Украине бессмысленно

Основные проблемы, которые останутся нерешенными, поставят под угрозу долгосрочный мир. Такой подход к прекращению конфликта не просто не решит их, но подтолкнет дальнейшее развитие ситуации к глобальной эскалации.

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