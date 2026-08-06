Трутнев доложил Путину о росте инвестиций в Дальний Восток

Объем привлеченных инвестиций на Дальнем Востоке достиг 6,5 триллионов рублей. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил вице-премьер и полпред главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе встречи в Кремле.
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