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Наш потерянный мир

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Трутнев доложил Путину о росте инвестиций в Дальний Восток

Трутнев доложил Путину о росте инвестиций в Дальний Восток

Объем привлеченных инвестиций на Дальнем Востоке достиг 6,5 триллионов рублей. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил вице-премьер и полпред главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе встречи в Кремле.

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