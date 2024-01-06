Глава Пентагона был госпитализирован

Министр обороны США Ллойд Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений, вызванных «недавней плановой медицинской процедурой», сообщил в пятницу пресс-секретарь Пентагона.
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