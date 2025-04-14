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Олимпийский чемпион сделал заявление после слов Гашека о русских корнях Гретцки

Олимпийский чемпион сделал заявление после слов Гашека о русских корнях Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион (ОИ) по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека о русских корнях канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.

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