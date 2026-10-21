© DC Studio/Shutterstock/FOTODOMЖирная пища вредит не только фигуре: у мышей она снижает уровень белка PQBP1 в коре мозга, что ломает контакты между нейронами и ухудшает память.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Reuters: Трамп и ...
- Фон дер Ляйен пот...
- ВИ Канцлер ФРГ Мерц:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым