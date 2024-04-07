Зендая в образах Louis Vuitton и с гигантским круассаном продвигает фильм "Претенденты" в Париже

Зендая прилетела в Париж, чтобы продвигать фильм Луки Гуаданьино “Претенденты” со своим участием. В субботу 6 апреля артистка посетила несколько промо-мероприятий, на которых появилась в тщательно подобранный образах Louis Vuitton.
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