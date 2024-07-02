Жители северо-запада Челябинска не дождутся своевременного включения горячей воды

В части Курчатовского района Челябинска продлен срок опрессовки. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с целью проведения работ по техническому обслуживанию и обеспечению качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей срок проведения гидравлических испытаний в домах, обслуживаемых Северо-западной котельной, продлен до 11 июля включительно.