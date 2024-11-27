В Астрахани вручили дипломы первым выпускникам «Школы фермера»

Реализация Всероссийского проекта стала возможной благодаря соглашению о сотрудничестве, которое подписали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.
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