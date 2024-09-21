Уважаемый Архимандрит Тарон Гуликян! Поздравляю Вас с Днем рождения!Ваша плодотворная работа способствует укреплению межрелигиозного мира и согласия в нашей многонациональной республике, взаимопониманию между народами.
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