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Уважаемый Архимандрит Тарон Гуликян! Поздравляю Вас с Днем рождения!

Уважаемый Архимандрит Тарон Гуликян! Поздравляю Вас с Днем рождения!

Уважаемый Архимандрит Тарон Гуликян! Поздравляю Вас с Днем рождения!Ваша плодотворная работа способствует укреплению межрелигиозного мира и согласия в нашей многонациональной республике, взаимопониманию между народами.

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