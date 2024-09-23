Россиян предупредили об опасности найденного на улице телефона

Он может быть частью мошеннической схемы Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества в интеврью RT сообщили, что делать, если вы нашли на улице мобильный, а также предупредили, что «потерянный» смартфон может быть частью мошеннической схемы.
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