«Реал» не даст 150 млн евро за Беллингема. «Ливерпуль» считают серьезным конкурентом в борьбе за него

«Реал» считает «Ливерпуль» серьезным конкурентом в борьбе за Джуда Беллингема. Как пишет Marca, после того, как «Ливерпуль» начал работать над трансфером полузащитника «Боруссии», в «Реале» стали оценивать эту сделку как очень сложную для осуществления.