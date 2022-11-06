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«Реал» не даст 150 млн евро за Беллингема. «Ливерпуль» считают серьезным конкурентом в борьбе за него

«Реал» считает «Ливерпуль» серьезным конкурентом в борьбе за Джуда Беллингема. Как пишет Marca, после того, как «Ливерпуль» начал работать над трансфером полузащитника «Боруссии», в «Реале» стали оценивать эту сделку как очень сложную для осуществления.

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