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МО Украины: ВСУ получат в 2024 году оружие, которое ранее не поставлялось

МО Украины: ВСУ получат в 2024 году оружие, которое ранее не поставлялось

Как сообщил по итогам встречи контактной группы по обороне в формате «Рамштайн» спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк, в этом году ВСУ получат оружие, которое еще не поставлялось и сможет «поражать логистические узлы».

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Комментарии
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holms sherlok
про лопаты что-то говорили. неужели пришлют?
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19 час.
В
Владимир
Никакое оружие не спасет зелю. И 90% русских, называющих себя окраинцами, снова станут русскими.....
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19 час.
а
айрат
Правильно! Владимир! Когда освободим  эту многострадальную Русскую землю от жидохохляцкой вековой оккупации, 90% процентов населения вновь вернёт себе настоящую Русскую национальность, не опасаясь больше еврейского ига, еврейской фашисткой оккупации, которую жиды пытались установить на южных  Русских  землях.
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17 час.

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