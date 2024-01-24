Как сообщил по итогам встречи контактной группы по обороне в формате «Рамштайн» спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк, в этом году ВСУ получат оружие, которое еще не поставлялось и сможет «поражать логистические узлы».
МО Украины: ВСУ получат в 2024 году оружие, которое ранее не поставлялось
Комментарии
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holms sherlok
про лопаты что-то говорили. неужели пришлют?
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19 час.
В
Владимир
Никакое оружие не спасет зелю. И 90% русских, называющих себя окраинцами, снова станут русскими.....
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19 час.
а
айрат
Правильно! Владимир! Когда освободим эту многострадальную Русскую землю от жидохохляцкой вековой оккупации, 90% процентов населения вновь вернёт себе настоящую Русскую национальность, не опасаясь больше еврейского ига, еврейской фашисткой оккупации, которую жиды пытались установить на южных Русских землях.
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17 час.
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