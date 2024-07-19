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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Комтуа о победе Канады на ЧМ-2021: «Мы начали турнир как худшая канадская команда в истории. Победа над Россией придала нам уверенности»

В четвертьфинале канадцы обыграли сборную России (2:1 ОТ).  – Помните, как играли с Россией в четвертьфинале чемпионата мира‑2021? Тогда все решилось в овертайме 3 на 3.

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