Кандидат в вице-президенты США Тим Уолц оговорился, заявив об экспансии Израиля

Уолц выступал на предвыборных теледебатах и оговорился, когда речь пошла о Ближнем Востоке.Кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Уолц оговорился и заявил, что "экспансия Израиля и поддерживающих его сил — фундаментальная необходимость для США".