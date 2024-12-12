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На Украине заявили об отсутствии права Зеленского представлять народ страны

На Украине заявили об отсутствии права Зеленского представлять народ страны

Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не должен представлять народ страны.

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Комментарии
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Сергей Карабухин
!!! В реальности на Украине погибло с 2014 года – более 2 000 000 человек! ..А инвалидов на Украине – исчисляется миллионами… С 1991 года, когда на Украине жило около 53 миллионов человек уже осталось – МЕНЕЕ 17 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК….
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16 час.
СК
Сергей Карабухин
!!! Фашисты, наркоманы, бандеровцы и умственно-психически больные националисты и все, кто их будет поддерживать – уже все смертники! За ними всеми уже стоит – смерть с косой. Все, кто сносил памятники, сжигал иконы, разрушал церкви, могилы, предавал свою Родину, свой народ, убивал своих мирных людей и бомбил мирные города и посёлки, и стрелял в свой народ и в своих мирных людей – долго жить не будут, и история это хорошо подтверждает. Бог всё видит и их всех умалишённых – накажет. Сам Бог всех придурков заберёт на тот свет. Смерть всем фашистам и баендеровцам! Да будет так! …………………………………………………………........................
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16 час.

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