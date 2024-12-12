Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не должен представлять народ страны.
На Украине заявили об отсутствии права Зеленского представлять народ страны
Комментарии
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Сергей Карабухин
!!! В реальности на Украине погибло с 2014 года – более 2 000 000 человек! ..А инвалидов на Украине – исчисляется миллионами… С 1991 года, когда на Украине жило около 53 миллионов человек уже осталось – МЕНЕЕ 17 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК….
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16 час.
СК
Сергей Карабухин
!!! Фашисты, наркоманы, бандеровцы и умственно-психически больные националисты и все, кто их будет поддерживать – уже все смертники! За ними всеми уже стоит – смерть с косой. Все, кто сносил памятники, сжигал иконы, разрушал церкви, могилы, предавал свою Родину, свой народ, убивал своих мирных людей и бомбил мирные города и посёлки, и стрелял в свой народ и в своих мирных людей – долго жить не будут, и история это хорошо подтверждает. Бог всё видит и их всех умалишённых – накажет. Сам Бог всех придурков заберёт на тот свет. Смерть всем фашистам и баендеровцам! Да будет так! …………………………………………………………........................
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16 час.
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