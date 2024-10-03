🚨 В Адлере изъяли снюс 🚨 В Адлере полицейские выявили продажу запрещённого «сосательного табака» в магазине на улице Кирова.
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🚨 В Адлере изъяли снюс 🚨 В Адлере полицейские выявили продажу запрещённого «сосательного табака» в магазине на улице Кирова.