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Новые правила для владельцев сайтов заработали в России с 1 сентября

Новые правила для владельцев сайтов заработали в России с 1 сентября

Изменения должны усилить контроль за доменным рынком С 1 сентября в России начала действовать обязательная идентификация администраторов доменных имен в зонах .

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