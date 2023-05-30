Армия США обвинила китайский истребитель в «излишне агрессивном маневре» у Тайваня

Китайский истребитель J-16 26 мая произвел «излишне агрессивный маневр» перед стратегическим самолетом-разведчиком RC-135 ВВС США, когда он пролетал над Южно-Китайским морем (омывает, в том числе, Тайвань и полуостров Индокитай).