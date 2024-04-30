Санкции не помеха: прибыль Huawei взлетела на 563 % за счёт успеха на рынке смартф...

Санкции не помеха: прибыль Huawei взлетела на 563 % за счёт успеха на рынке смартфоновНесмотря на ограничения со стороны США, китайский технологический гигант Huawei демонстрирует впечатляющие финансовые показатели благодаря успешным продажам смартфонов и развитию собственных чипов.