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Санкции не помеха: прибыль Huawei взлетела на 563 % за счёт успеха на рынке смартф...

Санкции не помеха: прибыль Huawei взлетела на 563 % за счёт успеха на рынке смартф...

Санкции не помеха: прибыль Huawei взлетела на 563 % за счёт успеха на рынке смартфоновНесмотря на ограничения со стороны США, китайский технологический гигант Huawei демонстрирует впечатляющие финансовые показатели благодаря успешным продажам смартфонов и развитию собственных чипов.

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