Неделя в Архангельской области начнётся с тёплой и ветреной погоды

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе поднимется до +14,+19 градусов, местами до +24Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе поднимется до +14,+19 градусов, местами до +24Местами ожидается кратковременный дождь.