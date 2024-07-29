Неделя в Архангельской области начнётся с тёплой и ветреной погоды

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе поднимется до +14,+19 градусов, местами до +24Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе поднимется до +14,+19 градусов, местами до +24Местами ожидается кратковременный дождь.
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