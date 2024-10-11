Украина в очередной раз показала всем, какая она «свободная» и «демократичная». В 2022 году в Киеве появилась традиция: если погибает киевлянин, то в его честь на майдане устанавливают маленький желто-голубой флажок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии