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Крымская газета

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Какой сегодня праздник: 24 декабря

Какой сегодня праздник: 24 декабря

24 декабря в России является одним изДней воинской славы – днем взятия турецкой крепости Измаил. Он был установлен в 1994 году указом Президента России в честь взятия русскими войсками под командованием Александра Суворова турецкой крепости Измаил в 1790 году.

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