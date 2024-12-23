Какой сегодня праздник: 24 декабря

24 декабря в России является одним изДней воинской славы – днем взятия турецкой крепости Измаил. Он был установлен в 1994 году указом Президента России в честь взятия русскими войсками под командованием Александра Суворова турецкой крепости Измаил в 1790 году.
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