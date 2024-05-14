Контроль за носителям гостайны могут усилить: В Госдуму внесут законопроект о проверке загранпаспортов

Сообщается, что в Госдумы запланировано внесение законопроекта , согласно которому руководители и сотрудники режимно-секретных объектов получат возможность проверять отметки в загранпаспортах носителей гостайны.
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