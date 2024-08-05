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Замминистра обороны Цивилева посетила центр инфекционных болезней «Вороновское»

Замминистра обороны Цивилева посетила центр инфекционных болезней «Вороновское»

Замглавы Минобороны РФ Анна Цивилева вместе с заммэра Москвы Анастасией Раковой посетила Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское», который с 2023 года перепрофилирован в многопрофильный госпиталь для участников спецоперации.

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