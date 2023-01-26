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«Атлетик» выходит в полуфинал Кубка Испании 4 сезона подряд

«Атлетик» вышел в полуфинал Кубка Испании, обыграв «Валенсию» (3:1) в 1/4 финала. Клуб из Бильбао выходит в 1/2 финала четыре сезона подряд.

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