Переговоры США и Украины в Джидде: сенсации не произошло

Украина готова принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, говорится в совместном заявлении представителей Вашингтона и Киева после переговоров в Саудовской Аравии 11 марта.
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