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Флик об 1:1 с Венгрией: «Германии не хватало целеустремленности. Игроки не решались на удар»

Главный тренер сборной Германии Ханси Флик высказался после матча с Венгрией (1:1) в Лиге наций. «Сегодня нам не хватало целеустремленности, мы действовали неуверенно.

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