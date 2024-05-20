День открытых дверей прошёл в Рязанском Перинатальном центре

О том, как работает Перинатальный центр, об основных итогах за 2023 год рассказали заместитель главного врача по медицинской части Антон Панов и заведующая консультативно-диагностической поликлиникой Елена Жукова.
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