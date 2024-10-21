Американский журналист Клейтон Моррис считает, что Москва и Пекин специально выбрали время для проведения саммита стран БРИКС в Казани фактически накануне президентских выборов в США, таким образом посылая Западу четкий сигнал, что господству Вашингтона приходит конец.
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