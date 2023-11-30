Нет никаких "мы". Чего не поняли сбежавшие на Запад иноагенты

Natalija Osminina

Да уж, приходится признавать аксиому, которую они 2 года отрицали задушевным пением мантр. Не помогло. Причем тот же тренд касается не только сбежавших олигархов, но и всей Украины и даже Прибалтики. Всем им, жившим в альтернативном мире под лозунгом "Запад strong", приходится возвращаться на грешную землю, где вполне закономерно и естественно побеждает Россия. И тут уже мантры хохлов, что они защищают Европу, как раз в тему- падет Украина, падет за ней и вторая полоса отчуждения русофобов - Прибалтика, Польша. Запад отступает, оставляя за собой территории, живущим на которых предоставляется право питаться, чем Бог пошлет. Как и беглым олигархам, певцам , артистам и прочей бегунцовой швали.