В среде немногочисленной, но очень шумной группы российских лишенцев, понаехавших в Европу, царит форменный переполох! Вызвало его интервью одного из их фронтменов Евгения Чичваркина*, давно уже засевшего в Лондоне.
Нет никаких "мы". Чего не поняли сбежавшие на Запад иноагенты
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Анастасия Гончарова
Петушиный угол 🌈🪱🐔🐓🐓🐓...🐽🐷🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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21 час.
Natalija Osminina
Да уж, приходится признавать аксиому, которую они 2 года отрицали задушевным пением мантр. Не помогло. Причем тот же тренд касается не только сбежавших олигархов, но и всей Украины и даже Прибалтики. Всем им, жившим в альтернативном мире под лозунгом "Запад strong", приходится возвращаться на грешную землю, где вполне закономерно и естественно побеждает Россия. И тут уже мантры хохлов, что они защищают Европу, как раз в тему- падет Украина, падет за ней и вторая полоса отчуждения русофобов - Прибалтика, Польша. Запад отступает, оставляя за собой территории, живущим на которых предоставляется право питаться, чем Бог пошлет. Как и беглым олигархам, певцам , артистам и прочей бегунцовой швали.
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18 час.
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