В Астрахани двое обвиняются в убийстве знакомого

Мужчины обвиняются по п. «ж» ч. 2 ст. 105, п.п. «г, з» ч. 2 ст. 112, ч. 1 ст. 119 УК России (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на данные СУ СК РФ по Астраханской области.