Мошенники начали использовать QR-коды в ЯНАО

На Ямале злоумышленники переходят на новые способы кибермошенничества со счетами граждан. Они звонят и предлагают перевести деньги на безопасные счета через генерированные QR-коды, сообщают в ОМВД России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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