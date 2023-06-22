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Выручка в квадриллион рублей: откуда у российских компаний такие деньги

Выручка в квадриллион рублей: откуда у российских компаний такие деньги

Выручка в квадриллион рублей: откуда у российских компаний такие деньги Евгения КомароваФедеральная налоговая служба (ФНС) РФ сообщила, что выручка российских компаний в прошлом году впервые за всю историю страны превысила квадриллион рублей.

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