Выручка в квадриллион рублей: откуда у российских компаний такие деньги Евгения КомароваФедеральная налоговая служба (ФНС) РФ сообщила, что выручка российских компаний в прошлом году впервые за всю историю страны превысила квадриллион рублей.
Выручка в квадриллион рублей: откуда у российских компаний такие деньги Евгения КомароваФедеральная налоговая служба (ФНС) РФ сообщила, что выручка российских компаний в прошлом году впервые за всю историю страны превысила квадриллион рублей.
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