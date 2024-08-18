Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 859 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина
    Главное, что бы боеприпасами, обмундированием и другими нужными вещами обеспечили!!!Добровольцы идут ...
  • Светлана Ефименко
    СКОЛЬКО О НИХ МОЖНО ТРЕПАТЬСЯ И ОПИСЫВАТЬ ИХ КРАСИВУЮ ЖИЗНЬ НА ЗАПАДЕ? ЗАБУДЬТЕ О НИХ И НЕ ПИШИТЕ! ПУСТЬ ЖИВУТ ЭТИ ПР..."Какие же они все...
  • Ирина
    Можно долго прятать голову в песок, как страусы....О русских пленных...

Оливет Стоун про Россию и США:

Оливет Стоун про Россию и США:

Когда вы общаетесь с американскими СМИ, вы видите, что у них нет чувства истории. Мы заключили сделки с Россией по НАТО, по ракетам средней дальности и по баллистическим ракетам еще в 1970-х годах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Барма Лей
ЕС зависимы от дряхлеющей империи и почти все не имеют своей собственной позиции.А собственные проблемы пиндостана ведут её к упадку.Но пиндосы ещё сильны.Эта грязная&quot;империя&quot;поднималась из-за войн в европе.И сегодня они надеются не воевать САМИМ, а отсидеться за океаном, пока европа будет в огне и тем самым поправить свои дела.СПИСАТЬ СВОИ ДОЛГИ И ЗАРАБОТАТЬ НА ЧУЖОЙ ВОЙНЕ...
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх