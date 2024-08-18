Когда вы общаетесь с американскими СМИ, вы видите, что у них нет чувства истории. Мы заключили сделки с Россией по НАТО, по ракетам средней дальности и по баллистическим ракетам еще в 1970-х годах.
Оливет Стоун про Россию и США:
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Барма Лей
ЕС зависимы от дряхлеющей империи и почти все не имеют своей собственной позиции.А собственные проблемы пиндостана ведут её к упадку.Но пиндосы ещё сильны.Эта грязная"империя"поднималась из-за войн в европе.И сегодня они надеются не воевать САМИМ, а отсидеться за океаном, пока европа будет в огне и тем самым поправить свои дела.СПИСАТЬ СВОИ ДОЛГИ И ЗАРАБОТАТЬ НА ЧУЖОЙ ВОЙНЕ...
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