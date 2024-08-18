Оливет Стоун про Россию и США:

Барма Лей

ЕС зависимы от дряхлеющей империи и почти все не имеют своей собственной позиции.А собственные проблемы пиндостана ведут её к упадку.Но пиндосы ещё сильны.Эта грязная"империя"поднималась из-за войн в европе.И сегодня они надеются не воевать САМИМ, а отсидеться за океаном, пока европа будет в огне и тем самым поправить свои дела.СПИСАТЬ СВОИ ДОЛГИ И ЗАРАБОТАТЬ НА ЧУЖОЙ ВОЙНЕ...