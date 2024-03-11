Девятиклассница из Хорошёвского лучше всех играет на гуслях

Ученица 9-го класса школы №1409 на улице Авиаконструктора Микояна Стефания Тюрина победила на Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах «Русская палитра», исполнив композиции на гуслях.
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